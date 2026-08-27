Royal Society ehrt Informatikerin Monika Henzinger

Die Informatikerin und Algorithmenexpertin Monika Henzinger vom Institute of Science and Technology Austria (ISTA) erhält den "Royal Society Milner Award 2027". Dieser wird von der britischen Akademie der Wissenschaften, der weltweit ältesten ihrer Art, in Kooperation mit Microsoft Research seit 2012 vergeben. Mit der Auszeichnung kennt man sich innerfamiliär bereits aus: Im Jahr 2015 hat ihr Eheman, Thomas Henzinger, die Medaille bereits entgegengenommen.

Neben der Medaille ist der Preis mit 5.000 Pfund (knapp 6.000 Euro) dotiert, zudem beinhaltet das Paket auch das Halten eines Fachvortrages. Benannt ist die Auszeichnung nach dem einflussreichen britischen Informatiker Robin Milner (1935-2010). Sie richtet sich an "herausragende europäische Informatiker", die in ihrem Feld einen "wesentlichen Beitrag geleistet" haben und auch in Zukunft voraussichtlich Spitzenleistungen erbringen werden.

Monika Henzinger (60) wird "für ihre bahnbrechende Forschung" an effizienten Algorithmen, zur Privatsphäre, zu Internet-Informationsabfragen und "ihren nachhaltigen Einfluss in Wissenschaft und Industrie" gewürdigt, heißt es seitens der Royal Society in einer Aussendung. Die in Weiden in der Oberpfalz (Deutschland) geborene Informatikerin hat eine mindestens ebenso steile wissenschaftliche Karriere gemacht wie ihr Mann, der ehemalige ISTA-Präsident und aktuelle Vorsitzende des Rates für Forschung, Wissenschaft, Innovation und Technologieentwicklung (FORWIT).