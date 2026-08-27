Musikalische Vielfalt in Hopfgarten: Das Kammermusikfest 2026 steht vor der Tür

Das Kammermusikfest Hopfgarten lädt im August und September zu einer Reihe von Konzerten ein. Besucher dürfen sich auf musikalische Reisen von Barock bis Jazz freuen. Drei Abende versprechen besondere Klangerlebnisse in der Pfarrkirche und der Salvena.

Hopfgarten im Brixental – Den Auftakt macht das Konzert „Generationenklänge“ am Samstag, den 29. August 2026. Es findet um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche statt. Das Programm umfasst Werke von Carl Philipp Emanuel Bach und Johann Sebastian Bach. Auch Stücke von Robert Schumann und Joseph Haydn stehen auf dem Spielplan. Johannes Brahms’ Quintett Nr. 2 G-Dur ergänzt den Abend. Es musizieren unter anderem Holger Gehring an der Orgel und Ramon Jaffé am Violoncello. Unterstützt werden sie von weiteren Violin-, Viola- und Kontrabass-Spielern.

Jugendliches aus Wien

Am Dienstag, den 1. September 2026, geht es um 19.30 Uhr in der Salvena weiter. Das Programm unter dem Titel „Jugendliches aus Wien“ widmet sich Kompositionen von Ludwig van Beethoven. Erich Wolfgang Korngolds Trio op. 1 für Klavier, Violine und Violoncello wird ebenso präsentiert. Ein Quartett von Gustav Mahler und Alexander von Zemlinskys Trio op. 3 runden den Abend ab. Zu den mitwirkenden Musikern gehören Andreas Schablas an der Klarinette und Monica Gutman am Klavier.

Abschluss in der Salvena

Das Abschlusskonzert am Freitag, den 4. September 2026, beginnt ebenfalls um 19.30 Uhr in der Salvena. Unter dem Motto „Von Barock bis Jazz“ erwartet das Publikum eine stilistische Bandbreite. Werke von Jean-Baptiste Barrière, Max Bruch und Gabriel Fauré stehen auf dem Programm. Astor Piazzollas „Histoire de Tango“ bringt weitere Facetten. Eine Suite für Violoncello und Jazz Trio von Claude Bolling wird ebenfalls zu hören sein. Ramón Jaffé und Monica Gutman sind hier erneut mit von der Partie. Harfenklänge von Serafina Jaffé und Schlagzeug von Florian Baumgartner bereichern den Abend.

Das traditionsreiche Kammermusikfest Hopfgarten bietet auch 2026 eine Plattform für herausragende Musiker. Es präsentiert ein breites Spektrum der Kammermusik. Von den tiefgründigen Werken des Barock bis hin zu den rhythmischen Klängen des Jazz. Es ist eine Gelegenheit, renommierte Interpreten live zu erleben. Die Konzerte versprechen bewegende Momente und musikalische Entdeckungen für Liebhaber und neue Hörer. (TT)