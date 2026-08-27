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Kommentar
Es schreit nach einem Kulturwandel
Kommentarvon Peter Nindler
Mit Transparenz und Offenheit bei Postenbesetzungen bzw. Entscheidungen tut sich Tirol nach wie vor schwer. Zu oft wird noch (politisch) blockiert statt nachvollziehbar informiert.
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