79-Jähriger stürzte bei Bergtour mit Enkel zur Kellerjochkapelle in den Tod

Ein tödlicher Alpinunfall ereignete sich am Mittwoch in Fügenberg. Ein 79-Jähriger stürzte über einen steilen, felsdurchsetzten Abhang ab.

Am Mittwoch unternahmen ein 79-Jähriger und sein Enkel in Fügenberg eine Bergtour zur Kellerjochkapelle. Sie wanderten vom Hecherhaus über die Kellerjochhütte zu ihrem Ziel. Der Enkel ging ein paar Meter voran, als sein Großvater plötzlich stürzte. Der 79-Jährige fiel über einen sehr steilen, felsdurchsetzten Grashang in die Tiefe.