Forstunfall in Stummerberg: 30-Jähriger bei Arbeiten mit Seilwinde schwer verletzt

Bei Waldarbeiten im Gemeindegebiet von Stummerberg wurde ein 30-jähriger Arbeiter schwer verletzt. Er musste per Hubschrauber geborgen werden.

Ein Forstunfall ereignete sich am Mittwoch gegen 17.45 Uhr im Wald nahe dem Forstweg Bärenbad-Hilm. Ein 30-jähriger Österreicher führte dort Forstarbeiten durch. Dabei setzte er für die Holzbringung einen Traktor mit aufgebauter Seilwinde ein. Während der Arbeiten mit der Winde kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu dem Vorfall, bei dem der Österreicher schwere Verletzungen davontrug.

Da der Unfallort auf etwa 1400 Höhenmetern in unwegsamem und schwer zugänglichem Gelände lag, wurde nach der Erstversorgung durch die Flugrettungscrew die Bergrettung zur Unterstützung angefordert. Vier Einsatzkräfte bargen den verunfallten Arbeiter aus dem Waldstück.