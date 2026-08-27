Sturz mit dem E-Bike: 67-Jähriger in Alpbach schwer verletzt

Ein E-Bike-Fahrer ist am Mittwochabend auf der Alpbacher Straße zu Sturz gekommen und hat sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zugezogen.

Gegen 19.34 Uhr war ein 67-Jähriger mit seinem E-Bike auf der L5 in Richtung Talausgang unterwegs. Plötzlich verlor der Österreicher die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte auf die Fahrbahn. Ein Fremdverschulden an dem Vorfall konnte von der Polizei nicht festgestellt werden.