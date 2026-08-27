Zukäufe geplant
„Historischer Meilenstein“: Tiroler Baugruppe Bodner knackt die Umsatzmilliarde
Die Bodner-Gruppe mit Sitz in Kufstein und mehr als 40 Tochtergesellschaften beschäftigt rund 3750 Mitarbeiter
© Bodner Gruppe
Die Baugruppe Bodner hat im vergangenen Jahr 1,05 Mrd. Euro umgesetzt und damit erstmals in der mehr als 110-jährigen Geschichte die Umsatzmilliarde übersprungen. Geschäftsführer Thomas Bodner erklärt die Hauptgründe für den „historischen Meilenstein“ und will weitere Firmen übernehmen.
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