Sport, Stars und Spenden: Turnier der Präsidentin brachte 3720 Euro für guten Zweck

Ex-Skistar Niki Hosp lud zum Golfturnier ins Ehrwalder Moos. Neben sportlichem Ehrgeiz standen prominente Gäste und eine Charity-Aktion im Mittelpunkt.

Ehrwald – Mehr als 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer folgten der Einladung von Ex-Skistar Niki Hosp auf die Golfanlage im Ehrwalder Moos. Neben zahlreichen Clubmitgliedern und Freunden der Präsidentin waren auch ehemalige Profisportler wie die beiden Rennrodler Markus Prock und Otto Mayregger oder Peter Larcher, dreifacher Tiefschnee-Weltmeister, mit von der Partie.

Den Turniersieg in der Bruttoklasse der Damen entschied Claudia Götzinger für sich. Bei den Herren triumphierte Radomir Gabric.

Charity für „Rheumalis“

Neben den sportlichen Leistungen stand der Charity-Gedanke im Mittelpunkt. Ein besonderes Highlight des Turniers war die Sonderwertung zugunsten des Vereins „Rheumalis“, für den Niki Hosp als Schirmherrin aktiv ist. Rheumalis setzt sich für an Rheuma erkrankte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Angehörige ein und wird ausschließlich über Spenden finanziert.

Dank der großzügigen Unterstützung und Spendenbereitschaft der Turnier-TeilnehmerInnen konnte Niki Hosp den beachtlichen Betrag von 3720 Euro sammeln.