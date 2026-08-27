Chemo, Comeback, Charity
Zweites Mal Krebs: Thomas Fleischhackers Kampfgeist kennt keine Talstation
Thomas Fleischhacker, die Hochzeiger Bergbahnen und der Verein die T(h)umorvollen laden zum „Gipfeltreffen, weil Krebs bewegt“.
© Parth
Thomas Fleischhacker führt seit Juli 2016 die Geschäfte der Bergbahnen am Hochzeiger. Er sieht sich in erster Linie als Manager und Vermittler von Interessen, die Auswirkungen auf das ganze Pitztal haben. Anfang Juli musste er sich erneut einer Krebsbehandlung unterziehen.
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