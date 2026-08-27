Ein Wermutstropfen ist dabei
Cordon bleu statt Unterwäsche: Palmers weicht einem Flagship Store für regionale Lebensmittel
Thomas Glanzer und Kerstin Salcher vor dem ehemaligen Palmers in Lienz. Hier soll der DorfLodn entstehen.
© Marinelli
Gasthaus-Erbe Thomas Glanzer ist mit seinen Mini-Märkten „DorfLodn“ fünfmal in Osttirol und Oberkärnten vertreten. Im Herbst eröffnet er in Lienz einen Edel-DorfLodn mit Schnapskeller. Schlechte Nachrichten gibt es dafür von Glanzers Gasthaus, dem „Marinelli“.
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