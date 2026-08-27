Cordon bleu statt Unterwäsche: Palmers weicht einem Flagship Store für regionale Lebensmittel

Gasthaus-Erbe Thomas Glanzer ist mit seinen Mini-Märkten „DorfLodn“ fünfmal in Osttirol und Oberkärnten vertreten. Im Herbst eröffnet er in Lienz einen Edel-DorfLodn mit Schnapskeller. Schlechte Nachrichten gibt es dafür von Glanzers Gasthaus, dem „Marinelli“.