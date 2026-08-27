Große Sorge in Norwegen: Gesundheitszustand von König Harald V. hat sich verschlechtert

Kronprinz Haakon und Königin Sonja sagen deswegen ihr komplettes Programm am Donnerstag ab.

Der Gesundheitszustand von Norwegens König Harald V. (89) hat sich nach Angaben des Hofs erneut verschlechtert. Sein Zustand sei „sehr ernst“, hieß es in einer Pressemitteilung. Kronprinz Haakon und Königin Sonja sagen deswegen ihr komplettes Programm am Donnerstag ab. Der Monarch war bereits in der vergangenen Woche ins Krankenhaus gekommen.

Wegen der Bluterkrankung hämolytische Anämie – einer Form der Blutarmut – war er mit Kortison behandelt worden, was zu einer Flüssigkeitsansammlung im Körper geführt hatte. Anschließend zog er sich zusätzlich eine bakterielle Infektion des Blutkreislaufs zu. Zuletzt hatte es geheißen, er habe auf die Antibiotika angesprochen. (APA, dpa)