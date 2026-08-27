Gegen den Kopf getreten und mit Messer bedroht: Mädchen malträtierten Zwölfjährige in Vomp

Eine Zwölfjährige ist am vergangenen Wochenende in Vomp von zwei Mädchen angegriffen und im Gesicht verletzt worden. Ein Passant wurde auf das Geschehen aufmerksam, worauf die mutmaßlichen Angreiferinnen flüchteten.

Brutale Szenen spielten sich am vergangenen Samstag in Vomp ab. Wie die Polizei berichtet, wurde eine Zwölfjährige von zwei Mädchen hinter das Kloster gelockt und dort malträtiert. Mit Schwellungen und Blutergüssen musste die Schülerin ins Krankenhaus gebracht werden.

Aber von vorne: Nach Angaben der Polizei hatten die 13- und die 14-Jährige ihr späteres Opfer gegen 21.30 Uhr unter einem Vorwand hinters Kloster gelockt. Dort sollen sie der Zwölfjährigen wiederholt gegen den Kopf getreten und ihr ein Büschel Haare ausgerissen haben. Zudem sollen sie die Zwölfjährige mit einem Messer bedroht haben. Laut Polizei drohten sie, sie umzubringen, falls sie schreien sollte. Sie filmten den Angriff mit einem Handy.

50-Jähriger ging dazwischen

Ein zufällig vorbeikommender 50-Jähriger wurde auf den Tumult aufmerksam und ging dazwischen. Daraufhin flüchteten die beiden mutmaßlichen Angreiferinnen zu Fuß über die Felder in Richtung Gewerbegebiet. Dabei nahmen sie laut Polizei auch das Mobiltelefon der Zwölfjährigen mit. Eine erste Fahndung blieb erfolglos.

Am Mittwoch traf die Polizei dann die 14-Jährige an und führte sie zur sofortigen Einvernahme vor. Dabei stellten die Beamten das Mobiltelefon sowie das Schülerticket der Zwölfjährigen sicher. Die 14-Jährige gestand laut Polizei die Tat und wurde auf freiem Fuß angezeigt.