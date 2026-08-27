Die Münchner Kammerspiele sind das Theater des Jahres

Bei der traditionellen Kritikerumfrage des Fachmagazins „Theater heute“ erhielt das Haus unter Intendantin Barbara Mundel die meisten Stimmen. Auch die Inszenierung des Jahres kommt aus München. Zwei Auszeichnungen gingen nach Österreich.

Die Münchner Kammerspiele sind für die Kritikerinnen und Kritiker das Theater des Jahres. Das ergab die aktuelle Jahresumfrage des Fachmagazins Theater heute, an der 45 Theaterkritiker teilnahmen. Das Haus unter der Leitung von Barbara Mundel setzt sich damit vor das Maxim Gorki Theater, das Berliner Ensemble und das Schauspiel Köln durch.

Gleich zwei der wichtigsten Auszeichnungen gingen an Produktionen aus München. Zur Inszenierung des Jahres wurde Jan-Christoph Gockels siebenstündige Schiller-Adaption „Wallenstein“ gewählt. Die Produktion hatte bereits beim Berliner Theatertreffen für Aufmerksamkeit gesorgt und zählt zu den meistdiskutierten Theaterabenden der vergangenen Saison.

Die Kritik hat gewählt: Das Ergebnis der „Theater heute“-Umfrage im Überblick Theater des Jahres: Münchner Kammerspiele

Münchner Kammerspiele Inszenierung des Jahres: „Wallenstein“ (Regie: Jan-Christoph Gockel)

„Wallenstein“ (Regie: Jan-Christoph Gockel) Dramaturg:innen des Jahres: Viola Hasselberg und Claus Philipp

Viola Hasselberg und Claus Philipp Schauspielerin des Jahres: Paulina Alpen

Paulina Alpen Schauspieler des Jahres: Guido Lambrecht

Guido Lambrecht Nachwuchskünstlerin des Jahres: Annika Neugart

Annika Neugart Bühnenbild des Jahres: Ida Müller („Peer Gynt“)

Ida Müller („Peer Gynt“) Stücke des Jahres: „To My Little Boy“ (Caren Jeß) und „Play Auerbach!“ (Avishai Milstein)

„To My Little Boy“ (Caren Jeß) und „Play Auerbach!“ (Avishai Milstein) Ärgernis des Jahres: Wolfram Weimer und die CDU-Kulturpolitik

Auch aus österreichischer Sicht brachte die Kritikerumfrage erfreuliche Ergebnisse. Der Österreicher Claus Philipp wurde gemeinsam mit Viola Hasselberg für die Arbeit an „Wallenstein“ als Dramaturg des Jahres ausgezeichnet. Die Grazer Schauspielerin Pia Hierzegger kam mit ihrer 24-stündigen Performance „The Second Woman“ bei den Wiener Festwochen auf den zweiten Platz der Wahl zur Schauspielerin des Jahres.

Den Titel Schauspielerin des Jahres sicherte sich Paulina Alpen für ihre Leistung in „Die Welt im Rücken“ am Schauspiel Stuttgart. Schauspieler des Jahres wurde Guido Lambrecht für seine Rolle in „Serotonin“ am Hans-Otto-Theater Potsdam. Als Nachwuchskünstlerin des Jahres wurde Annika Neugart geehrt, die ebenfalls in „Wallenstein“ mitwirkte.