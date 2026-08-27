Nach 14 Profijahren
Tiroler Golf-Ass Wolf zog Schlussstrich: Mia durfte die Mama noch einmal anfeuern
Auch ohne Profigolf blickt die Tirolerin Christine Wolf einer rosigen Zukunft entgegen – Töchterchen Mia und Mann Robert sind daran freilich maßgeblich beteiligt.
© Ladies European Tour
Wenn Comeback und Karriereende auf ein und denselben Tag fallen: Zurück aus der Babypause, beendete die Tirolerin Christine Wolf ihre Karriere als Profigolferin – und krempelt im Familienbetrieb die Ärmel hoch.
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