OLG-Verhandlung naht nun
Berufung im Großglockner-Prozess: Staatsanwaltschaft verzichtete auf Gegenstellungnahme
Die Prozess um die Bergtour eines Paares, an deren Ende kurz vor dem Glockner-Gipfel der Erfrierungstod einer 33-Jährigen stand, zog Journalisten aus aller Welt nach Innsbruck.
© Rita Falk
Im spektakulären Großglockner-Prozess hat Verteidiger Kurt Jelinek diese Woche gegen das Urteil Berufung und Nichtigkeitsbeschwerde eingebracht. Nun könnte der Verhandlungstermin am Oberlandesgericht (OLG) schneller stattfinden als prognostiziert. Die Staatsanwaltschaft wird keine Gegenstellungnahme einbringen.