Fall am OLG
Spektakulärer Großglockner-Prozess: Verurteilter Begleiter geht in Berufung
Die Prozess um die Bergtour eines Paares, an deren Ende kurz vor dem Glockner-Gipfel der Erfrierungstod einer 33-Jährigen stand, zog Journalisten aus aller Welt nach Innsbruck.
© Rita Falk
Im Fall Großglockner hat Verteidiger Kurt Jelinek gegen das Urteil Berufung und Nichtigkeitsbeschwerde eingebracht. Die Staatsanwaltschaft hat nun vier Wochen Zeit für eine Gegenstellungnahme. Voraussichtlich noch heuer wird sich das Oberlandesgericht mit dem Fall befassen.