„Nur geteilt“
Falscher Facebook-Beitrag über Nathalie Benko kam Tiroler teuer zu stehen
Wer in den Sozialen Medien unterwegs ist, sollte genau drauf achten, was er dort tut.
© APA/AFP/DAVID GRAY
Ein alter Facebook-Post holte ein Tiroler Ehepaar kürzlich wieder ein. Auf ihrem öffentlichen Profil hatten die beiden einen Artikel über Nathalie Benko von einem Boulevardmedium geteilt. Die darin behaupteten Unwahrheiten wurden nicht nur mehreren Medien zum Verhängnis, sondern auch Privatpersonen.
Kommentare