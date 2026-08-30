„Graffl“ mit Stil
Kitsch oder Kult: Mitbringsl ohne „Jodel-Dodel-Image“ in der Innsbrucker Altstadt
Klischee, aber ohne Kitsch-Faktor: Altstadt-Geschäftsmann Karl Gostner startete eine Zusammenarbeit mit dem Innsbrucker Stadtarchiv, die Motive auf den Postkarten sind 100 bis 120 Jahre alt.
© Rita Falk
Was macht der sprechende Kaktus bei der Trachtenpuppe? Und die Meerjungfrau neben den Kuhglocken? Auch wenn manche behaupten, Touristen kaufen alles, solange Innsbruck draufsteht und das Mitbringsl nicht zu teuer ist: Einzelne Altstadt-Händler setzen erfolgreich auf traditionelles Handwerk statt „made in China“.
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