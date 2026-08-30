Kitsch oder Kult: Mitbringsl ohne „Jodel-Dodel-Image“ in der Innsbrucker Altstadt

Was macht der sprechende Kaktus bei der Trachtenpuppe? Und die Meerjungfrau neben den Kuhglocken? Auch wenn manche behaupten, Touristen kaufen alles, solange Innsbruck draufsteht und das Mitbringsl nicht zu teuer ist: Einzelne Altstadt-Händler setzen erfolgreich auf traditionelles Handwerk statt „made in China“.