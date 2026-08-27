63 Jahre nach Sturz in Tiroler Gletscherspalte: Alpinist (86) hat seinen Rucksack wieder

Mitte Juli stieß ein Bergführer am Sulztalferner auf einen ausgeaperten, verwitterten Rucksack. Statt von einer Tragödie aus vergangenen Tagen zu zeugen, erzählt der Fund die Geschichte eines Mannes aus Bayern, der sich 1963 in höchster Not retten konnte. Und der jetzt von der Polizei ausfindig gemacht wurde.