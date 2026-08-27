Kampf den Fake-Beurteilungen
Anwalt Borsky: „Erpressungen sind besonders schäbig man sollte mit voller Härte reagieren“
Einerseits geben Bewertungen wichtiges Feedback, mittlerweile wird das aber von vielen Menschen für ihre Zwecke instrumentalisiert.
© iStock
Der Wiener Anwalt Michael Borsky vertritt Hoteliers und Gastronomen, die sich gegen unberechtigte Bewertungen im Netz wehren wollen. Ein Gespräch über ein Phänomen, das größer wird, und ob das auch den Strafbestand der „Erpressung“ erfüllen kann.
Kommentare