Wurst-Alarm auf der Alm: Warum Schweine einen zweiten Zaun brauchen

Gotthard Stern kann darüber nur den Kopf schütteln. Weil Wanderer seinen Schweinen eine Wurst zuwerfen könnten, musste er auf der Juifenalm einen zweiten Zaun errichten – einen Meter hinter dem ersten. „Das ist doch lächerlich“, ärgert sich der Almbauer. Was soll dieser Zaun eigentlich bringen?