Ärger über Zaun-Vorschrift
Wurst-Alarm auf der Alm: Warum Schweine einen zweiten Zaun brauchen
In einer Stunde stand der zweite Zaun um das Schweinegehege. Allerdings ärgern sich die Almbauern Sylvia und Gotthard Stern (rechts) sowie Hirte Marcel Haider nicht über die Arbeitszeit, sondern die für sie lächerliche Begründung für den Zaun-Zwang.
© Sylvia Stern
Gotthard Stern kann darüber nur den Kopf schütteln. Weil Wanderer seinen Schweinen eine Wurst zuwerfen könnten, musste er auf der Juifenalm einen zweiten Zaun errichten – einen Meter hinter dem ersten. „Das ist doch lächerlich“, ärgert sich der Almbauer. Was soll dieser Zaun eigentlich bringen?
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