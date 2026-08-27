Die Pflegestiftung Tirol bietet Ihnen zahlreiche Vorteile, wenn Sie eine Karriere im Pflege- und Sozialbetreuungsbereich anstreben. Dank der umfassenden Förderung durch die Stiftung können Sie nicht nur eine sichere Arbeitsstelle finden, sondern werden am Weg dorthin auch intensiv unterstützt. Hier sind Ihre Vorteile auf einen Blick:

Wenn Sie noch nicht genau wissen, in welche Richtung Ihre konkrete Berufswahl in der Pflege gehen soll, bekommen Sie von uns dazu detaillierte Informationen“, sagt Christian Schaur, Stiftungsexperte vom AMS Tirol. „Egal, ob Sie sich für eine schnelle Ausbildung zur Heimhilfe oder eine umfassende akademische Ausbildung im Gesundheitswesen entscheiden, wir helfen Ihnen, den richtigen Weg zu finden.“

Beratung und Unterstützung

Auch bei der Suche nach dem richtigen Ausbildungsplatz ist man nicht auf sich allein gestellt. „Alle Teilnehmenden erhalten eine persönliche Beratung, die auf die individuellen Bedürfnisse und Ziele abgestimmt ist“, erläutert Beatrice Juen, Geschäftsführerin amg-tirol. „Wir unterstützen Sie aktiv bei der Suche nach dem passenden Ausbildungsplatz.“

Wichtig für alle, die noch nie im Pflegebereich gearbeitet haben: Ein Praktikum vor der eigentlichen Ausbildung bietet die Gelegenheit, erste praktische Erfahrungen zu sammeln und sich mit den Anforderungen und Aufgaben im Pflegebereich vertraut zu machen.

Weitere Infos Wer kann an der Pflegestiftung teilnehmen? Um für eine Förderung vom AMS in Frage zu kommen, muss man arbeitslos sein. Welche Unterstützung wird geboten? Sie bekommen eine Beihilfe zur Deckung des Lebensunterhaltes, die so hoch ist wie das Arbeitslosengeld oder die Notstandshilfe, mindestens 1.550 (ausgenommen Heimhilfe). Zusätzlich erhalten Sie einen Zuschuss durch die Stiftung in Höhe von 150 Euro pro Monat. Interesse? Wir informieren Sie gerne! Rufen Sie uns an! AMS ServiceLine 050904 740

Einstiegsvorbereitung

Viele Menschen, die eine Ausbildung im Pflegebereich beginnen, tun das im zweiten oder dritten Bildungsweg. D. h., die Schulzeit liegt meist lange zurück und für viele ist eine Aufnahmeprüfung mit unangenehmen Erinnerungen verknüpft. „Ein guter Einstieg ist wichtig“, erklärt Juen. „Daher unterstützen wir hier besonders, beispielsweise mit Sprachcoachings und mit Lernhilfen, damit auch der Schuleinstieg problemlos funktioniert. „Manchmal drücken dann Väter und Töchter zur selben Zeit die Schulbank“, schmunzelt Schaur.

Ausbildungsbegleitung

Ist der Einstieg geschafft, heißt es den Schwung und die Motivation durch die gesamte Ausbildungszeit mitnehmen. Das kann ein halbes Jahr sein, wie bei der Ausbildung zur Heimhilfe, oder um einiges länger. Juen beruhigt: „Während Ihrer gesamten Ausbildungszeit werden Sie von uns begleitet. Wir helfen Ihnen Schwierigkeiten zu überwinden und lassen Sie nicht allein.“ Die Pflegestiftung bietet sozusagen ein Rundumservice beginnend bei administrativen Angelegenheiten bis hin zu persönlichen Herausforderungen. „Wir wollen, dass Sie sich voll und ganz auf Ihre Ausbildung konzentrieren können“, sind sich Schaur und Juen einig. Und der Erfolg gibt Ihnen recht. Jährlich werden rund 300 Personen in der Pflegestiftung ausgebildet, die 2002 ins Leben gerufen wurde.

Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung haben Sie einen sicheren Arbeitsplatz bei Ihrem Kooperationsbetrieb der Pflegestiftung. Sie sind bestens ausgebildet und können losstarten. Wenn Sie mehr wollen, steht einer weiteren Ausbildung – gleich im Anschluss oder nach einiger Zeit in Ihrem erlernten Pflegeberuf – nichts im Weg. Von der Heimhilfe über die Pflegeassistenz und die Pflegefachassistenz bis hin zum Bachelor. Interesse?