Goldener Herbst am Gaislachkogl

Wenn sich die Lärchen im Ötztal goldgelb färben, zeigt sich der Gaislachkogl in Sölden von seiner eindrucksvollsten Seite. Jetzt bietet ein Ausflug auf den 3.048 Meter hohen Erlebnisberg nicht nur Filmgeschichte, Kulinarik und Action, sondern auch die Vielfalt der herbstlichen Bergwelt.

Allein schon die Auffahrt mit der modernen Gaislachkoglbahn ist ein Erlebnis für sich: In wenigen Minuten schwebt man vom Ortszentrum Söldens in hochalpines Gelände auf über 3.000 Meter Seehöhe. Dabei eröffnet sich ein farbenprächtiges Panorama aus Wäldern, Wiesen, schroffen Felsen und vielleicht sogar den ersten Schneefeldern der Saison.

James Bond über den Wolken

Am Gipfel wartet mit 007 ELEMENTS eine der außergewöhnlichsten Attraktionen Tirols. Die interaktive Erlebniswelt widmet sich dem berühmten Geheimagenten und den Dreharbeiten zum Blockbuster Spectre in Sölden. In neun interaktiv inszenierten Räumen tauchen Besucher:innen in die Welt von 007 ein und erleben Original-Requisiten, multimediale Installationen und spannende Einblicke hinter die Kulissen der Filmproduktion. Dazwischen schweift der Blick durch architektonisch klug platzierte Panoramafenster und auf der Freiluft-Plaza immer wieder in die Ferne – auf eine mächtige Szenerie aus Bergen und Himmel, die sich perfekt als Fotomotiv eignet. Nicht minder beliebt für Erinnerungsbilder ist das gecrashte Flugzeug aus Spectre, das in Einzelteilen von der Decke hängend nahezu einen ganzen Ausstellungsraum für sich einnimmt.

Genießen mit Stil

Nach dem Ausflug in die Welt von James Bond bietet sich eine Einkehr im ice Q an. Österreichs höchstgelegenes Haubenrestaurant begeistert mit feiner alpiner Küche und erlesenen Getränken, aber auch mit seiner transparenten Architektur. Bei klarem Herbstwetter reicht der Blick von den Ötztaler Alpen bis weit in die Dolomiten. Ein Panorama, das Gäste sowohl im Restaurant als auch von der Aussichtsplattform auf dem Dach genießen.

Wer den Berg gemütlich etappenweise entdecken möchte, findet an der Mittelstation mit dem FALCON Restaurant eine weitere attraktive Einkehrmöglichkeit. Große Panoramafenster und die Sonnenterrasse laden dazu ein, noch etwas länger zu verweilen und bei saisonalen Spezialitäten und internationalen Foodtrends die Ruhe der herbstlichen Bergwelt zu genießen.

Kulinarik Ice Q | Bergstation: • Gourmetrestaurant mit Fokus auf Fine Dining und erlesene Weine • 2 Hauben im Gault Millau Guide 2025 & 3 Gabeln und 92 Punkte im Falstaff Restaurantguide 2026 Geöffnet bis 4. Oktober, Ruhetage montags im September www.iceq.at FALCON | Mittelstation: • SB-Marktrestaurant mit Show-Küche • Großzügige Panorama-Sonnenterrasse Geöffnet bis 4. Oktober, Ruhetage dienstags im September und Oktober www.das-falcon.at

Wandern zwischen Gold & Weiß

Der Spätsommer gilt für viele als die schönste Wanderzeit im Hochgebirge. Rund um die Gaislachkoglbahn laden zahlreiche Wege zu aussichtsreichen Touren ein – von gemütlichen Spaziergängen bis hin zu anspruchsvolleren Touren. Besonders reizvoll ist dabei der Kontrast zwischen bunt gefärbten Landschaften und winterlich weißen Gipfeln. Auch der tiefblaue Gaislacher See zeigt sich jetzt von seiner fotogensten Seite. Die spiegelnde Wasseroberfläche und die klare Luft schaffen Naturimpressionen, die lange nachwirken.

Noch bis Oktober lockt der herbstliche Gaislachkogl als Ausflugsziel für die ganze Familie. © Ötztal Tourismus / Wilde Werke

Mit dem Mountaincart ins Tal

Um den Ausflugstag mit einer Portion Action zu krönen, steigt man an der Mittelstation am besten auf ein Mountaincart um. Die dreirädrigen Offroad-Gokarts rollen über 7,3 Kilometer talwärts Richtung Sölden und sorgen für Fahrspaß bei Groß und Klein. Junge Co-Piloten ab sechs Jahren fahren auf dem Schoß mit, ab zehn Jahren und einer Körpergröße von 130 Zentimetern dürfen Kinder die robusten Funsport-Geräte bereits selbst steuern und sich mit den Eltern kleine Duelle liefern. So verbindet sich ein entspannter Herbsttag in den Bergen mit einem schwungvollen Finale.

Mit den Mountaincarts lässt sich die herbstliche Bergwelt auf eine originelle Art erfahren. © Ötztal Tourismus / Tobias Siegele