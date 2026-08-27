Die Tammerburg wird einen Monat lang zum offenen Kulturraum

Die Tammerburg in Lienz verwandelt sich im September 2026 in einen lebendigen Kultur- und Begegnungsraum. Vom 2. bis 27. September bietet der Kulturmonat Tammerburg ein vielseitiges Programm aus Kunst, Musik und Performances. Der Eintritt ist frei.

Lienz - Die Eröffnung findet am Mittwoch, den 2. September, um 19 Uhr statt. Besucher können die Ausstellung erkunden und Kunstschaffende treffen. Anschließend sorgen ein Feuertanz von Corinna Maria Walder und Live-Musik von Bossa da Montanha für Unterhaltung. Die historischen Räume der Burg, die Kapelle und die Außenbereiche dienen als Galerien, Bühnen und Klangflächen.

Paul Zinell. © Zinell

Das Programm umfasst zeitgenössische Kunst, Konzerte und Lesungen. Auch Performances, Sound-System-Kultur und Wellbeing-Angebote stehen auf dem Plan. Elektronische Klänge kommen etwa von Lapo & MC Ninjaz oder Daniel Wibmer. Lesungen bieten Paul Zinell, Maria Warscher und Michael Takacs. Ein Vortrag von Paul Meyer beleuchtet Kunst, Geschichte und Literatur.

Neben den Abendveranstaltungen ist die Kunstgalerie an zahlreichen Tagen geöffnet. Darüber hinaus gibt es Wellbeing-Angebote wie Körperausdruck, Yoga und Qigong. Anmeldungen für diese Kurse sind erforderlich. Der Kulturmonat endet am 27. September mit einem Flowmarkt und Jazz Brunch. Ein DJ Set rundet den Abschluss ab.

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