Der Kumpel im Computer: Was KI-Chatbots mit unseren Emotionen machen

Die Künstliche Intelligenz hat in vergangenen Jahren enorm aufgeholt. Besonderer Beliebtheit erfreuen sich Chatbots, mit denen man sich unterhalten kann. Sie sind so programmiert, dass sie menschliche Emotionen verstehen und wiedergeben können. Deshalb haben üben sie starken Einfluss auf uns aus. Der Innsbrucker Gesundheitspsychologe Stefan Höfer erklärt, was die Kommunikation mit Künstlicher Intelligenz mit uns macht.