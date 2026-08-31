🎧 Podcast „Gut zu wissen"
Der Kumpel im Computer: Was KI-Chatbots mit unseren Emotionen machen
Gespräche mit dem Chatbot werden schnell persönlich.
© Rita Falk
Die Künstliche Intelligenz hat in vergangenen Jahren enorm aufgeholt. Besonderer Beliebtheit erfreuen sich Chatbots, mit denen man sich unterhalten kann. Sie sind so programmiert, dass sie menschliche Emotionen verstehen und wiedergeben können. Deshalb haben üben sie starken Einfluss auf uns aus. Der Innsbrucker Gesundheitspsychologe Stefan Höfer erklärt, was die Kommunikation mit Künstlicher Intelligenz mit uns macht.
🎧 Podcast | Gut zu wissen: Was KI-Chatbots mit unseren Emotionen machen
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Gesundheitspsychologe Stefan Höfer arbeitet an der Medizinischen Universität Innsbruck und erforscht unter anderem, was uns glücklich und zufrieden macht und wie das gesunde Verhalten von Menschen gefördert werden kann. Er beschäftigt sich außerdem mit dem Einfluss, den die Künstliche Intelligenz auf unsere Emotionen und unser Glück hat.
© Renate Perktold
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