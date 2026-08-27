Bosnisch-serbischer Ex-Armeechef und Kriegsverbrecher: Ratko Mladić ist tot

Der unter anderem wegen des Massakers von Srebrenica zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteile Ratko Mladić starb im Alter von 84 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus in Den Haag.

Der bosnisch-serbische Ex-Armeechef und Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist tot. Der unter ander e m wegen des Massakers von Srebrenica vom Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien (IStGH) zu lebenslanger Haft verurteilte Mladić starb im Alter von 84 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus in Den Haag, wie der serbische Staatssender RTS am Donnerstag berichtete.

Zuvor habe Mladić mehrere Schlaganfälle erlitten. Er war 2011 nach 16 Jahren auf der Flucht in Serbien festgenommen worden.