Fermentieren leicht gemacht: Außerferner Bibliotheken für Saatgut laden zum Workshop

Die Außerferner Saatgutbibliotheken und der Obst- und Gartenbauverein Reutte laden am Mittwoch, dem 16. September, zu einem kostenlosen Workshop in die Bücherei Vils ein. Im Mittelpunkt steht das traditionelle Haltbarmachen von Lebensmitteln durch Fermentieren.

Vils – Die Außerferner Saatgutbibliotheken und der Obst- und Gartenbauverein Reutte laden am Mittwoch, dem 16. September, zu einem kostenlosen Workshop in die Bücherei Vils ein. Im Mittelpunkt steht das traditionelle Haltbarmachen von Lebensmitteln durch Fermentieren.

Viele HobbygärtnerInnen haben im Frühjahr Samen aus der Saatgutbibliothek „ausgeliehen“ und konnten in den vergangenen Monaten Gemüse und Kräuter ernten. Nun zeigt die Referentin Sabine Sladky Meraner, wie diese Ernte mit bewährten Methoden schonend konserviert werden kann. Die Teilnehmenden erhalten praktische Tipps und lernen, wie sich Fermentieren einfach im eigenen Haushalt umsetzen lässt.

Der Workshop richtet sich an alle, die Freude am Gärtnern, an regionalen Lebensmitteln oder am nachhaltigen Umgang mit Ressourcen haben. Wer eigenes Saatgut gewonnen hat, kann getrocknete Samen mitbringen, um den Kreislauf der Saatgutbibliothek zu schließen: säen, ernten, bewahren und nachhaltig handeln.

Die Veranstaltung ist Teil eines Leader-Projekts, bei dem die Büchereien Reutte, Ehrwald, Weißenbach, Häselgehr, Tannheim, Grän und Vils sowie der Obst- und Gartenbauverein Reutte zusammenarbeiten.