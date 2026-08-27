Saharastaub trübt Sicht
Über 30 Grad vor der Kaltfront: Spätsommer in Tirol wird turbulent
Saharastaub wie hier in Hall in Tirol und Schleierwolken wie etwa über dem Lansersee werden die Sicht trüben.
© Axel Springer
Nachdem in den letzten Tagen eine Kaltfront mit Regen Einzug in Tirol gehalten hat, dürfte sich nun der Spätsommer noch einmal vorsichtig blicken lassen: Der Föhn bringt sommerliche Temperaturen mit ins Land. Beständig wird das Wetter am Wochenende aber nicht, der Regenschirm wird immer wieder ein Begleiter sein.
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