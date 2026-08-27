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Die Geheimnisse der perfekten Fischküche: Lernen Sie vom Haubenkoch im „Schwarzfischer“
In der Küche vom Schwarzfischer haben sechs Gaumenfreuden-LeserInnen die Gelegenheit, dem Team über die Schulter zu blicken und sich die Tricks der profis abzuschauen.
© Andreas Moschen, Max Moschen
Sechs TT-LeserInnen haben die Möglichkeit, einen Nachmittag im Schwarzfischer Restaurant in Stams zu verbringen. Beim exklusiven Workshop verraten Haubenkoch Fabio Birlmair und sein Team alles, was man über heimische Fische wissen sollte und wie man sie perfekt zubereitet.
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