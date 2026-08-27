Schneebrücke brach ein: Bergsteiger stürzte in tiefe Gletscherspalte

Großes Glück hatte ein Bergsteiger am Similaunferner bei einem Sturz in eine tiefe Gletscherspalte. Der Mann war laut den Bergrettern nicht gesichert.

Zwei polnische Bergsteiger waren Donnerstagnachmittag auf dem Similaunferner in Sölden unterwegs. Kurz nach 15 Uhr brach eine Schneebrücke ein, einer der Männer stürzte in eine fünf bis zehn Meter tiefe Gletscherspalte. Der Unfall ereignete sich rund 300 Höhenmeter unterhalb des Gipfels.

„Er hatte Glück“, sagt Simon Scheiber von der Bergrettung Sölden. Er leitete den Rettungseinsatz, der daraufhin startete. Neben sieben Bergrettern rückten auch der Polizeihubschrauber Libelle und der Christophorus 1 aus.

Sie konnten den Bergsteiger nach rund einer Dreiviertelstunde bergen. Ihm war kalt, aber er blieb unverletzt. Der Schnee dürfte den Sturz gedämpft haben. Die beiden Männer hatten keine Gurte an und waren auch nicht angeseilt.