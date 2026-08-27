Zwei Hubschrauber und Bergrettung im Einsatz: Person in Sölden in Gletscherspalte gestürzt

Am Donnerstagnachmittag wurden Bergretter zu einem Einsatz in den Ötztaler Alpen gerufen. Laut Erstmeldungen stürzte eine Person in der Nähe des Similauns in eine Gletscherspalte ab.

Nähere Details waren vorerst nicht bekannt. Laut Leitstelle Tirol war der Einsatz gegen 17 Uhr noch im Gange. Die Alarmierung ging um 15.21 Uhr ein. Der Polizeihubschrauber „Libelle“ und der Rettungshubschrauber C1 standen im Einsatz, ebenso die Bergrettung Sölden. (TT.com)