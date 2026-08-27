Klein-Lkw erfasste in Schmirn zwei Fußgängerinnen: Frau ins Krankenhaus geflogen

Bei einem Rückwärtsmanöver wurden am Donnerstagvormittag in Schmirn zwei ältere Frauen von einem Klein-Lkw angefahren und verletzt. Gegen 11.20 Uhr war ein 63-jähriger Mann mit seinem Klein-Lkw auf einer Gemeindestraße im Bereich des Gasthauses Touristenrast mit Schrittgeschwindigkeit rückwärts unterwegs. Zwei Frauen im Alter von 89 und 93 Jahren gingen zur selben Zeit aus Richtung Osten kommend auf das Gasthaus zu. Der Klein-Lkw erfasste die beiden Fußgängerinnen, woraufhin sie zu Boden stürzten.