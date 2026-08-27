Training in der Polizeischule
Weil Gewalt nicht Privatsache ist: Regierung will beim Gewaltschutz nachschärfen
Einsatz wegen Gewalt im Privatbereich: Szenarientraining in der Polizeikaserne in Wien. Im Hintergrund Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ).
© APA/Fohringer
Sensibles Auftreten, auf das Opfer eingehen, Vertrauen aufbauen: Polizeieinsätze bei Gewalt im Privatbereich erfordern besonderes Fingerspitzengefühl. Schon in der Grundausbildung wird dafür trainiert. Ein Lokalaugenschein in der größten Polizeischule Österreichs.
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