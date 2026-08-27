Erste Wegweiser für Wattens

WSG Tirol unter Druck: Sowohl in Lustenau als auch beim Stadion-Umbau

Der vierte Anlauf in der noch jungen Saison steigt am Freitag bei Aufsteiger Austria Lustenau – die WSG Tirol setzt wieder auf die Dynamik von Offensivflügel Michael Olakigbe.
© gepa/Schönherr
Alexander GruberPeter Nindler

Von Alexander Gruber, Peter Nindler

Auf die WSG Tirol wartet am Freitag (19.30 Uhr) auswärts bei Aufsteiger Austria Lustenau die erste „Schnittpartie“ in der noch jungen Saison. Was die Umbau-Finanzierung des Gernot-Langes-Stadions betrifft, steht eine Einigung kurz bevor.

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