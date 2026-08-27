Erste Wegweiser für Wattens
WSG Tirol unter Druck: Sowohl in Lustenau als auch beim Stadion-Umbau
Der vierte Anlauf in der noch jungen Saison steigt am Freitag bei Aufsteiger Austria Lustenau – die WSG Tirol setzt wieder auf die Dynamik von Offensivflügel Michael Olakigbe.
© gepa/Schönherr
Auf die WSG Tirol wartet am Freitag (19.30 Uhr) auswärts bei Aufsteiger Austria Lustenau die erste „Schnittpartie“ in der noch jungen Saison. Was die Umbau-Finanzierung des Gernot-Langes-Stadions betrifft, steht eine Einigung kurz bevor.
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