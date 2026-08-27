Diese Kracher warten in der Champions League auf den LASK

Die Auslosung der UEFA-Champions-League am Donnerstag in Monaco bescherte LASK die erwarteten hochkarätigen Partien: Die Linzer empfangen Liverpool und reisen zu Real Madrid ins Bernabéu. Was die Auslosung sonst noch ergab.

Monaco – Der LASK hat in der Champions League das große Los gezogen. Der Fußball-Doublesieger bekommt es in der Ligaphase der „Königsklasse“ mit Real Madrid und Liverpool zu tun. Weitere Gegner beim Linzer Debüt in der Königsklasse sind FC Porto, Sporting Lissabon, Fenerbahce, Bodö/Glimt, Slovan Bratislava und AEK Athen. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Monaco. Die Ligaphase startet am 8. September, die genauen Spieltermine veröffentlicht die UEFA bis Samstag.

Aus dem ersten Topf bekam der LASK den spanischen Rekordmeister mit Trainer Jose Mourinho zugelost, die Linzer treten im Bernabeu in Madrid an. Außerdem kommt es zu Hause zu einem Wiedersehen mit Liverpool. Vor drei Jahren hatte es in der Europa-League-Gruppenphase zwei Niederlagen (1:3, 0:4) gegen die "Reds" gegeben. Der zweite Topf war für die Kühbauer-Truppe ein portugiesischer, es warten Meister Porto (heim) und Vizemeister Sporting (auswärts).

Heimspiel gegen Fenerbahce

Zusätzlich gibt es ein Highlight-Heimspiel gegen Fenerbahce, der türkische Spitzenclub hatte Vizemeister Sturm in der 3. CL-Qualifikationsrunde mit einem Gesamtscore von 3:0 eliminiert. Etwas höhere Chancen auf Punktgewinne gibt es auswärts in Norwegen bei Bodö/Glimt und in Griechenland bei AEK Athen, zudem wartet noch ein Heimspiel gegen den slowakischen Serienmeister Slovan Bratislava.

In der Ligaphase der Königsklasse sind 36 Vereine vertreten. Die zwölf Mannschaften mit den wenigsten Punkten scheiden aus. Die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 kämpfen in Play-offs um einen Platz im Achtelfinale. Die Top acht ersparen sich den Auftakt der K.o.-Phase und stehen fix in der Runde der letzten 16. Das Finale findet am 5. Juni 2027 im Estadio Metropolitano in Madrid statt. (APA, TT)