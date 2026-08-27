Zwei alkoholisierte E-Biker (57 und 58) bei Pertisau gestürzt und verletzt

Zwei Österreicher im Alter von 57 und 58 Jahren sind am Donnerstag auf der Falzthurnstraße von der Gramai- beziehungsweise Falzthurnalm in Richtung Pertisau mit ihren E-Bikes verunglückt. Gegen 16.10 Uhr kam der 57-Jährige aus bisher unbekannter Ursache bei einer Holzbrücke über den Falzthurnbach von der Fahrbahn ab und stürzte vier bis fünf Meter in das Bachbett. Er blieb dort schwer verletzt liegen.