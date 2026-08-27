Zwei alkoholisierte E-Biker (57 und 58) bei Pertisau gestürzt und verletzt
Zwei Österreicher im Alter von 57 und 58 Jahren sind am Donnerstag auf der Falzthurnstraße von der Gramai- beziehungsweise Falzthurnalm in Richtung Pertisau mit ihren E-Bikes verunglückt. Gegen 16.10 Uhr kam der 57-Jährige aus bisher unbekannter Ursache bei einer Holzbrücke über den Falzthurnbach von der Fahrbahn ab und stürzte vier bis fünf Meter in das Bachbett. Er blieb dort schwer verletzt liegen.
Ein zufällig vorbeikommender Wanderer beobachtete den Unfall, setzte den Notruf ab und leistete Erste Hilfe. Zur selben Zeit kam der 58-Jährige kurz vor dem Kreuzungsbereich zur Gernstraße ebenfalls aus bisher unbekannter Ursache zu Sturz und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.
Der 57-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen. Der 58-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert. Bei beiden Männern verlief ein Alkomattest positiv. (TT.com)