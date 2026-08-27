Schwerer E-Bike-Unfall in Gerlos: 27-Jährige in die Klinik Innsbruck geflogen

Eine 27-jährige Deutsche hat am Donnerstag gegen 15.45 Uhr bei einem E-Bike-Unfall auf der Gemeindestraße Gerloswiesen eine schwere Kopfverletzung erlitten.

Die Frau war gemeinsam mit einem 28-jährigen Mann talwärts unterwegs, als sie unmittelbar vor ihm die Kontrolle über ihr Fahrrad verlor. Die 27-Jährige stürzte über die Lenkstange zu Boden. Nach der Erstversorgung wurde sie mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen. (TT.com)