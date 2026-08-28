Doskozil nach Kehlkopfentfernung mit Comeback im Landtag

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) wird nach seiner Kehlkopfentfernung im April kommende Woche sein Comeback im Landtag geben. Zum ersten Mal seit seiner Operation wird er am Mittwoch an der Sondersitzung zu den Landesfinanzen teilnehmen, hieß es aus seinem Büro. Beantragt wurde der Sonderlandtag von der ÖVP, die sich nach dem kritischen Bericht des Landesrechnungshofs (BLRH) von Doskozil Antworten zur finanziellen Situation des Landes erhofft.

Die Sitzung wird am Mittwoch um 9.00 Uhr eröffnet, dann aber bis 12.00 Uhr unterbrochen, ehe die Debatte startet. Die Volkspartei will dabei jene Fragen noch einmal stellen, die sie bereits nach der Veröffentlichung des BLRH-Berichts Anfang Juli an Doskozil gerichtet hatte. Für Landesparteichef Christoph Zarits und Klubobmann Bernd Strobl wurden diese nämlich bisher nicht ausreichend beantwortet. SPÖ-Klubobmann Roland Fürst kritisierte das zwar zuletzt als "Show der Opposition", betonte aber, man habe kein Problem damit, "die Fakten im Landtag auf den Tisch zu legen".