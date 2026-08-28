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Kommentar
Qualitätvolles Essen ist kein Luxus
Kommentarvon Alexandra Plank
Der „Feinkostladen Tirol“ wird auch durch die Bio-Betriebe untermauert. Dieses nachhaltige Wirtschaften liefert Vorteile für Mensch, Tier und das Klima. Wir müssen uns das leisten.
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