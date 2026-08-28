Nach Wahldebakel in Kirchberg

Alarmglocken schrillen: Tiroler SPÖ hat nur noch 19 BürgermeisterInnen

Der Tiroler SPÖ-Parteivorsitzende Philip Wohlgemuth hofft auf einen Befreiungsschlag: Denn auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene läuft es derzeit alles andere als rund für die Sozialdemokraten.
© Rita Falk
Peter Nindler

Von Peter Nindler

Ein Jahr vor der Landtagswahl sieht es nicht rosig aus, wieder ging ein Bürgermeisteramt verloren. Der Negativtrend für die SPÖ in der Kommunalpolitik setzt sich fort. Zirls Bürgermeister Thomas Öfner will mehr über Themen statt Umfragen reden.

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