Vereinbarung unterzeichnet
„Wird modernstes Krankenhaus Österreichs“: 300 Millionen Euro für Spitalsumbau in Lienz
Auf der Fläche des Hubschrauber-Landeplatzes entsteht ein neuer Trakt, der Landeplatz kommt aufs Dach.
© Catharina Oblasser
Das Bezirkskrankenhaus Lienz, das in Teilen fast 100 Jahre alt ist, muss bei laufendem Betrieb modernisiert werden. Es braucht kürzere Wege für das Personal, bessere Lösungen bei Infektionsgefahr und mehr Raum. Bei der Finanzierung gehen Gemeinden und Land neue Wege.
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