Topspiele im Unterhaus
Kellerduell, heißes Oberland-Derby und ein Tritt auf die Euphoriebremse
Die FG Schönwies/Mils setzt im Derby auf die Durchschlagskraft von Daniel Fischnaller. Wörgl-Coach Dino Bevab sieht seine Mannschaft unter Wert geschlagen.
© FG Schönwies/Mils, Falk
Oberperfuss lädt Wörgl überraschend zum Duell Vorletzter gegen Letzter. Die Vorjahres-Ergebnisse sind für Landeck in Schönwies ein gutes Omen. Und Reith hat gegen Hopfgarten/Itter den vierten Sieg im vierten Spiel im Visier.
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