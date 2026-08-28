Bayern die großen Gejagten
Vor dem Saisonstart unterschrieb Husic bei deutschem Bundesligisten
Gleiche Liga, andere Ziele – Tirols Bremen-Kapitän Marco Friedl (l.) kämpft mit Werder Bremen ums Tabellenmittelfeld, für die Bayern um Goalgetter Harry Kane (l.) zählt nur ein weiterer Meistertitel.
© imago/Beautiful Sports
Mit einer Vielzahl an Legionären und gleich drei Trainern ist Österreich auch in der neuen Saison der deutschen Bundesliga wieder vertreten. Ein junger Tiroler unterschrieb unter der Woche seinen neuen Vertrag.
Kommentare