CSU-Modell für Tirol: Mattle geht auf Distanz zur Bundes-ÖVP

Es ist ein Brief mit politischem Sprengstoff, vor allem für die Bundes-ÖVP. Ein Jahr vor der Landtagswahl lässt der Tiroler Landeshauptmann seinem Unmut über die Bundespolitik freien Lauf. Er kündigt ein eigenes Grundsatzprogramm sowie eine stärkere Eigenständigkeit gegenüber der Bundespartei an.