Parteitag im November
CSU-Modell für Tirol: Mattle geht auf Distanz zur Bundes-ÖVP
Mattle – hier mit Kanzler Christian Stocker (VP) – möchte künftig nach dem Vorbild Bayerns das politische Bier selbst in Tirol brauen. In einem Jahr hat er Landtagswahlen zu schlagen.
© APA/EXPA/Groder
Es ist ein Brief mit politischem Sprengstoff, vor allem für die Bundes-ÖVP. Ein Jahr vor der Landtagswahl lässt der Tiroler Landeshauptmann seinem Unmut über die Bundespolitik freien Lauf. Er kündigt ein eigenes Grundsatzprogramm sowie eine stärkere Eigenständigkeit gegenüber der Bundespartei an.
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