Vergessene Künstlerin in Bichlbach: Zunftmuseum zeigt Kollbach-Lux

Das Zunftmuseum Bichlbach ehrt eine fast vergessene Künstlerin: Lucia Kollbach-Lux erhält ab dem 4. September eine Sonderausstellung. Die Schau im Zunftmuseum würdigt das Schaffen der Malerin, die ihre neue Heimat im Außerfern künstlerisch festhielt.

Bichlbach – Die Kulturrunde Bichlbach-Wengle-Lähn widmet Lucia Kollbach-Lux eine Sonderausstellung.

Lucia Kollbach-Lux, gebürtig aus Dresden, war bereits in ihrer sächsischen Heimat künstlerisch tätig. 1925 zog sie mit ihrem Mann nach Bichlbach. Dort fühlten sie sich schnell zuhause. Sie führten unter anderem die Pension Zingerhaus.

Der Ausstellungstitel „Der Natur verbunden“ weist auf die Motive hin. Ihre Gemälde zeigen hauptsächlich die Landschaft ihrer neuen Heimat. Lucia Kollbach-Lux verkaufte laut Werkverzeichnis rund 2600 Bilder. Diese Werke finden sich heute in vielen Außerferner sowie deutschen und österreichischen Wohnzimmern.

Die Kuratoren der Ausstellung sind Ernst Hornstein, Walter Feineler und Paul Strolz. Sie möchten mit der Schau die Professionalität von Lucia Kollbach-Lux’ Kunst aufzeigen. Ihre Arbeit basiere auf einer soliden Ausbildung und besitze neben dem dekorativen einen hohen künstlerischen Wert.