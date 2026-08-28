„Es ist eine Ehre“: Ein Stück österreichische Theatergeschichte auf Thaurer Bühne

Ein wohlhabender Mann begegnet dem Tod, eine mittelalterliche Ruine und ein 34-jähriger Tiroler in der Hauptrolle: Zum 25-jährigen Jubiläum der Schlossspiele kehrt Hugo von Hofmannsthals „Jedermann“ zurück auf die Freilichtbühne in Thaur. Ein Gespräch mit Schauspieler Michael Feichtner über die Titelrolle und warum diese besonders herausfordernd ist.