Blick hinter die Kulissen
„Es ist eine Ehre“: Ein Stück österreichische Theatergeschichte auf Thaurer Bühne
Für Michael Feichtner war das Lernen des umfangreichen Texts herausfordernd. Umso mehr freut er sich, über die beeindruckende Kulisse der Schlossruine.
© Axel Springer
Ein wohlhabender Mann begegnet dem Tod, eine mittelalterliche Ruine und ein 34-jähriger Tiroler in der Hauptrolle: Zum 25-jährigen Jubiläum der Schlossspiele kehrt Hugo von Hofmannsthals „Jedermann“ zurück auf die Freilichtbühne in Thaur. Ein Gespräch mit Schauspieler Michael Feichtner über die Titelrolle und warum diese besonders herausfordernd ist.
Kommentare