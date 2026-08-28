Wilde Szenen am Großglockner: Bergführer drängelt sich vor und geht auf Alpinisten los

Am Wochenende kam es am höchsten Berg Österreichs im Bereich des Mürztalersteigs zu einem Zwischenfall. Ein Mann, der sich selbst als Bergführer vorstellte, ging an einem sich abseilenden Paar vorbei, wurde ausfällig – und dann sogar handgreiflich. Ein Video dokumentiert das. Der Präsident des Bergführerverbandes kritisiert das Verhalten scharf.