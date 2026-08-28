Bio-Fest in Hall
Das Beste aus zwei Welten: Käse aus Tirol und Wein aus dem Burgenland
Im Zeichen von Bio unterwegs: (hinten v.l.n.r) Norbert Hackl, Leitung Vertrieb Firma Esterhazy, Björn Rasmus, Geschäftsführer BIO vom BERG, Ingo Panknin, Mitglied MPREIS-Geschäftsführung, Peter Bischofer, Obmann Bio Sennerei Hatzenstädt, (vorne Christian Margreiter, Bürgermeister Hall in Tirol, Karin Kössler, Vorständin Raiffeisen Regionalbank Hall in Tirol.
© Alexandra Plank
Bereits zum 24. Mal findet in Hall das Bio-Bergbauernfest statt, neuerdings unter dem Titel „Bio-Fest“. Bei der Präsentation des Programms am Donnerstag gab es auch Einblicke in die große Bedeutung der Biolandwirtschaft.
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