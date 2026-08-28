Drogenfund in Lienz: Mann hortete Cannabis, Pilze und Crystal Meth

Polizisten bemerkten am Donnerstagnachmittag starken Cannabisgeruch im Bereich eines Wohnhauses. Nach Auffinden des Hausbesitzers zeigte sich dieser geständig.

Am Donnerstag gegen 16 Uhr nahmen Polizisten im Zuge einer routinemäßigen Fußstreife in einer Osttiroler Gemeinde starken Cannabisgeruch im Bereich eines Wohnhauses wahr. Die Beamten gingen zum Wohnhaus und entdeckten im Garten eine Cannabispflanze. Als sie den Hausbesitzer konfrontierten, gab er laut Polizei sofort zu, dass die Pflanze ihm gehöre.