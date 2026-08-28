Auffahrunfall auf Zebrastreifen in Lienz: 18-jährige Fußgängerin verletzt

Eine 18-Jährige wollte in Lienz einen Zebrastreifen überqueren. Ein Auto hielt vorschriftsmäßig an, die dahinter folgende Lenkerin bremste zu spät und löste damit eine Folgereaktion aus.

Eine unglückliche Kettenreaktion führte am Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall in Lienz. Eine 18-Jährige schob gegen 21 Uhr ihr Fahrrad auf dem Gehsteig in Richtung Innenstadt. In der Nähe des Kreisverkehrs „Mittereggerkreuz“ wollte sie an einem Zebrastreifen die Straße überqueren.

Zu diesem Zeitpunkt war eine 18-Jährige mit zwei Mitfahrerinnen im selben Alter auf der Straße in Richtung Osten unterwegs. Hinter ihr fuhr eine 20-Jährige. Als die jüngere Lenkerin am Zebrastreifen stehen blieb, um die Fußgängerin über die Straße zu lassen, prallte die 20-Jährige in das Heck ihres Autos.